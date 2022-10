PERPLEX. Unde am ajuns! Sa suni la 112 fiindca nu te baga nimeni in seama la spital

Cand am mai spus ca traim intr-o tara in care orice bucurie sau cosmar se pot obtine cu putin efort, fiindca te ajuta mult sistemul, nu a fost o gluma. Se intampla in jurul nostru. Facem parte din distributia acestei piese a absurdului, chiar daca, de cele mai multe ori, suntem figuranti, nebagati in seama sau folositi la statistici.In weekend, la Ploiesti, s-a consumat un alt caz din aceasta zona absurdului. O mama a venit cu fetita la spital. Parinte nelinistit. Copilul avea probleme de ... citeste toata stirea