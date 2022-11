PERPLEX. Voia sa ajunga in varf, folosindu-se de o diploma de studii falsa!

Ingeniozitarea si curajul unor raufacatori nu mai cunosc limite in Romania. Exista, din pacate, oameni cu multi bani, capabili sa faca orice pentru obtinerea unor pozitii privilegiate in aparatele de stat. Este si cazul unei femei, a carei identitate nu a fost comunicata de anchetatori, care, folosindu-se de o diploma de licenta falsa, a vrut sa se angajeze in functia de auditor public extern la Curtea de Conturi a Romaniei.Va inchipuiti cat tupeu. Cu siguranta, stimulata de altii, ca nu iti ... citeste toata stirea