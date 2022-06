Personalitati dambovitene, premiate in cadrul Galei de Excelenta a Judetului Dambovita

"Istoria, prezentul si viitorul judetului nostru merita onorate!", acesta a fost mesajul transmis, pe 2 iunie 2022, de presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, in debutul Galei de Excelenta a Judetului Dambovita, eveniment organizat in cadrul suitei de manifestari dedicate Zilelor Judetului Dambovita.Sute de invitati au luat parte la Gala de Excelenta a Judetului Dambovita, ce a avut loc la Cinematograful "Independenta" din municipiul Targoviste, actiune in cadrul careia, ... citeste toata stirea