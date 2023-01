Schimbarea brusca a vremii, pana la urma normala pentru acest anotimp, in zona montana a judetului Dambovita i-a pus in alerta pe jandarmi, politisti si salvamontisti. Militarii de la posturile Pestera si Zanoaga au actionat ieri pentru a-i sprijini pe turistii care s-au aventurat sa plece la drum si au ramas blocati in zapada pe DJ 713A , in marea lor majoritate pe tronsonul Dichiu-Orzea si la intersectia cu ... citeste toata stirea