Peste 18.000 de persoane testate si 452 de pacienti depistati pozitiv la hepatita B sau C in judetul Dambovita

In cadrul campaniei de testare din judetul Dambovita au fost testate 18.430 de persoane, dintre care 452 au fost depistate pozitiv la infectia cu virusurile hepatitice B sau C, prevalenta generala fiind de 2.64% raportata la numarul persoanelor inscrise in screening.Programul de screening este unul pilot, derulat prin proiectul LIVERO 2 SUD, implementat de Institutul Clinic Fundeni in parteneriat cu Asociatia Romana Anti-SIDA, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational ... citeste toata stirea