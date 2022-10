Peste 2.200 de "boboci" si-au inceput studiile la Universitatea Valahia din Targoviste

Targoviste dispune de o zestre cultural-educationala cum putine exista in Romania. Pe langa Vechea Cetate de Scaun a Esarii, pe langa izvorul tiparului romanesc, a fost zamislita acum 30 de ani si a crescut viguros Universitatea Valahia, pepiniera de cadre pregatite temeinic pentru a sluji in varii domenii de activitate.Universitatea Valahia dispune in momentul de fata, prin implicarea celor care s-au aflat si se afla la carma institutiei, a reprezentantilor administratiei publice locale si ... citeste toata stirea