Peste 200 de politisti vor patrula pe strazi, in Dambovita, in perioada sarbatorilor pascale

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de Sfintele Sarbatori de Paste. In acest sfarsit de saptamana, cand se sarbatoresc "Sfantul Gheorghe" dar si Pastele Ortodox, zilnic, peste 220 de politisti vor fi in strada. Vor fi angrenati politisti de la investigatii criminale, ordine publica, rutiera, arme, explozivi si substante periculoase, precum si luptatori de la Serviciul pentru ... citeste toata stirea