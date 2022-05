Peste 300 de damboviteni selectati pentru angajare la Bursa generala a locurilor de munca

311 persoane, din cele aproape 685 care au participat, astazi - 20 mai 2022, la Bursa locurilor de munca organizata de catre AJOFM Dambovita, in parteneriat cu Consiliul Judetean, au fost selectate pentru angajare. Evenimentul s-a derulat la nivel national, iar in Dambovita a reunit 76 de agenti economici, care au oferit 787 de job-uri.In deschiderea Bursei locurilor de munca, s-au adresat persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca: presedintele CJ Dambovita - Corneliu Stefan, prefectul ... citeste toata stirea