Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput procesul de autorizare la plata a ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2022. Platile se efectueaza in lei, la cursul valutar de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2022.In judetul Dambovita, au aplicat pentru ANT 1 - culturi in teren arabil - 17.826 ... citeste toata stirea