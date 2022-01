Peste 500 de persoane din Pakistan, Sri Lanka si Nepal si-au gasit un loc de munca in Dambovita

In cursul anului 2021, politistii Inspectoratului General pentru Imigrari - Biroul pentru Imigrari al judetului Dambovita au asigurat managementul sederii si rezidentei in Romania pentru 624 de persoane, dintre care peste 542 din state terte si 82 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH.Au fost depistati 14 straini in situatii ilegale si emise 12 decizii de returnare, iar 1 cetatean strain a fost indepartat sub escorta. De asemenea, au fost emise 581 de avize de munca pentru lucratori permanenti. ... citeste toata stirea