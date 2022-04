Peste 53000 de damboviteni din mediul rural s-au autorecenzat

In perioada 14 martie - 5 aprilie 2022 de autorecenzare si autorecenzare asistata au fost completate 74316 chestionare la nivelul judetului Dambovita, dintre care , 20474 au fost completate in mediul urban (27,5%) si 53842 pentru mediul rural (72,5%).Judetul Dambovita se situeaza pe locul 13 , dupa numarul formularelor completate, in ierarhia judetelor.Situatia in mediul urban se prezinta astfel: cele mai multe chestionare au fost completate in municipiul Targoviste cu un numar de 10409 ... citeste toata stirea