In conferinta de presa ce a avut loc in aceasta dimineata la stadionul Eugen Popescu, atat primarul municipiului Targoviste, Cristian Stan, cat si presedintele AFC Chindia, Marcel Ghergu, explica modul in care au fost vandute biletele pentru meciul de vineri cu FC Voluntari. Potrivit celor doi, au fost vandute peste 7200 de bilete, iar invitatiile, care inseamna sub 1% din capacitatea stadionului, au fost oferite celor care vin din partea Federatiei Romane, sponsorilor, oficiali ai echipei ... citeste toata stirea