Peste trei kilograme de aur conficate de catre inspectorii Antifrauda

Pentru prevenirea si combaterea fraudei fiscale si vamale, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), din cadrul ANAF, au verificat in ultima perioada inclusiv activitatea a 86 firme specializate in creditare prin case de amanet si comertul cu pietre si metale pretioase.Astfel, inspectorii antifrauda au identificat abateri de la legislatia fiscala si contabila pentru sanctionarea carora au dispus amenzi contraventionale in cuantum total de 825.500 lei. De asemenea, pentru ... citeste toata stirea