Petitia "Vrem pista de biciclete pe Valea Oltului" a adunat 3.400 de semnaturi

Romanii isi doresc sa poata explora Valea Oltului, intre Ramnicu Valcea si Brezoi, pe bicicleta. In acest sens, a fost lansata o campanie de strangere de semnaturi pe o platforma online specializata. Pana in prezent, petitia este sustinuta de aproape 3.400 de persoane.Momentul este unul bine ales, avand in vedere ca se pot accesa fonduri nerambursabile prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in care a fost prevazuta realizarea a 3.000 de km de piste pentru biciclete. ... citeste toata stirea