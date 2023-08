Nu am nimic cu initiativele, cu petitiile incarcate pe portalurile specializare, in care unii politicieni, de obicei, ilustri anonimi, arata cat de mult ii intereseaza tara, cetateanul. Cele mai multe zvacniri de interes le au USR-istii. Culmea, si ei procedeaza ca si responsabilii de stat, pedaleaza pe retelele de socializare, in orice coltisor de spatiu public, apar cu propuneri, cu pareri de rau, cu proiecte, viziuni, dupa ce se consuma o nenorocire.Asa a facut si deputatul USR de ... citeste toata stirea