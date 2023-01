Pistolarul din Giurgiu a fost arestat pentru 30 de zile

Instanta de judecata a decis, astazi - 5 ianuarie 2023, arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului de 33 de ani, din municipiul Giurgiu, care a tras cu pistolul in noaptea de 3 spre 4 ianuarie intr-un cartier din oras. Individul, care s-a baricadat apoi in apartament, a fost scos din locuinta cu mascatii, dupa obtinerea unui mandat de perchezitie.Mai jos, comunicatul transmis de IPJ Giurgiu dupa retinerea barbatului, in seara de 4 ianuarie 2023, dupa mai bine de 18 ore de la ... citeste toata stirea