Incepand de astazi, 9 septembrie a.c., timp de trei zile, in piata Mihai Viteazul din Targoviste, atat cei mici, cat si cei mari, au ocazia de a vizita Planetariul mobil, dar si de a afla mai multe informatii despre sistemul solar, planete, Calea Lactee si multe altele, in fiecare zi, in intervalul orar 9:30- 19:00, accesul fiind gratuit."Suntem in cea de-a doua zi de evenimente si ii invitam pe toti cei care vor sa ... citeste toata stirea