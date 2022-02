Planul strategic pentru dezvoltarea agriculturii raspunde nevoilor fermierilor

Deputatul PSD Marian Esachianu a constatat ca, dupa o perioada destul de lunga in care pe la Ministerul Agriculturii nu s-a facut mare lucru si cam toata lumea a stat ascunsa la umbra pandemiei, lucrurile incep sa se miste in directia buna.O spune nu doar din postura de parlamentar, membru al Comisiei pentru Administratie si Agricultura, ci mai ales om implicat in activitatea din domeniul agricol, cunoscator al problemelor cu care se confrunta aceasta ramura importanta a economiei.Considera ... citeste toata stirea