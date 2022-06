PNL Dambovita continua campania de promovare a produselor agricole romanesti

Liberalii damboviteni au derulat, ieri - 29 iunie 2022, o noua actiune de promovare si incurajare a consumului de produse romanesti. In acest sens, in Piata "Mihai Viteazul" si in Parcul Mitropoliei din Targoviste, dar si in centrul municipiului Moreni si in cartiere, au fost organizate puncte de informare, de unde au fost impartite celor aflati in trecere, produse autohtone din judetul Dambovita."Daca anterior au fost distribuite legume si fructe provenite din zona Valea Dambovitei si ... citeste toata stirea