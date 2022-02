PNL Dambovita trambiteaza transparenta, dar nu lamureste subiectul schimbarii propriului subprefect!

Biroul de presa al PNL Dambovita ne-a transmis, in aceasta dupa-amiaza, la cateva ore dupa publicarea materialului "PNL Dambovita incearca astazi, din nou, sa-si ghilotineze propriul subprefect" un punct de vedere pe marginea acestui subiect. Il publicam integral, fiindca este un principiu de la care nu am facut niciodata rabat, insa nu putem sa nu remarcam faptul ca, in realitate, liberalii nu au lamurit deloc situatia. Isi trambiteaza transparenta, dar nu au raspuns clar, negru pe alb, la o ... citeste toata stirea