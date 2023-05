La initiativa consilierului municipal Dan Alexandru Tica, grupul liberal din Consiliul Local Municipal lanseaza in dezbatere publica proiectul "Investind in copii, investim in viitor!", prin care copiii din Targoviste vor fi stimulati sa practice sport de perfomanta, prin acordarea de vouchere lunare.Proiectul in sine reprezinta o investitie in sanatatea copiilor din Targoviste si va impulsiona formarea generatiilor viitoare de sportivi, care sa preia stafeta in echipele de fotbal, volei, ... citeste toata stirea