Politia Locala Targoviste, apel catre soferii care blocheaza strazile din apropierea scolilor la orele de intrare/iesire de la cursuri

Avand in vedere faptul ca, in mod frecvent, in zilele lucratoare, in intervalele de intrare-iesire de la cursuri, in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, cu precadere la scolile generale,conducatorii auto opresc neregulamentar pe principalele artere de circulatie pentru a-si lua copiii de la scoala, stanjenind circulatia celorlalti participanti la trafic, Politia Locala Targoviste lanseaza un apel pentru a fi respectate atat regulile de circulatie, cat si semnificatia indicatoarelor ... citeste toata stirea