Politist din Giurgiu, implicat intr-un accident rutier cu masina de serviciu

Un politist din Giurgiu, care desfasura, astazi - 17 ianuarie 2022, activitati pentru punerea in executare a unui mandat de aducere, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe o strada din Bolintin Vale.Potrivit IPJ Giurgiu, un copil de 5 ani, lasat nesupravegheat, a iesit in fuga din curtea imobilului si s-a lovit de autovehicul aflat in miscare."In urma evenimentului rutier nu a rezultat vatamarea corporala a minorului, insa, preventiv, a fost solicitat un echipaj de ambulanta ... citeste toata stirea