Un politist din Braila si un functionar cu statut special de la Serviciul Permise de Conducere si Inmatriculari Sibiu sunt cercetati pentru fals in declaratii, la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate.Specialistii ANI au constatat ca in declaratiile de avere pe care le-au depus cei doi in perioada exercitarii functiei publice nu se regasesc si castigurile obtinute la jocurile de noroc.In cazul inspectorului de la Permise ... citeste toata stirea