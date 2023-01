Politisti de frontiera din Giurgiu, trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita

DNA a finalizat dosarele si a trimis in judecata un grup de 8 politisti de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu. Acestia sunt acuzati de savarsirea infractiunii de luare de mita. Practic, transmit procurorii DNA, "in perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015, cei opt inculpati, in calitate de ofiteri si agenti de politie de frontiera care isi desfasurau activitatea in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, ar fi pretins si primit diverse sume de bani (intre 250 - 900 ... citeste toata stirea