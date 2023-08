Astazi, 11 august, in contextul manifestarilor religioase ocazionate de sarbatoarea Sfantului Ierarh Nifon, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita au intreprins o serie de masuri pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica pe raza municipiului Targoviste.Astfel, in contextul desfasurarii slujbei religioase in Parcul Mitropoliei, traficul rutier va fi restrictionat pe bd. Libertatii, pana la ora 13:00.Politistii recomanda conducatorilor auto sa ... citeste toata stirea