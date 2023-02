Politistii de la Protectia Animalelor Dambovita au inceput controale drastice la proprietarii de caini

Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Dambovita au organizat, ieri - 31 ianuarie 2023, o actiune, in municipiul Targoviste, in orasul Titu, in satul Zidurile (Odobesti) si in comuna Branesti. Scopul acestei operatiuni nemaiintamplate pana acum in judetul Dambovita l-a constituit verificarea modului de respectare a prevederilor legale incidente protectiei animalelor, dar si pentru depistarea si dispunerea masurilor legale impotriva persoanelor care incalca ... citeste toata stirea