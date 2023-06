Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita au pus in executare, in aceasta dimineata, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, 19 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Dambovita, Sibiu, Timis, Alba, Maramures, Constanta, Brasov si in municipiul Bucuresti, la 10 persoane banuite de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, obtinerea ilegala de ... citeste toata stirea