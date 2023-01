Politistii din Dambovita, in misiune pe drumurile montane

In aceasta minivacanta prilejuita de Mica Unire, politistii de la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Dambovita s-au concentrat pe drumurile din zona montana a judetului pentru a dirija circulatia si a preveni blocajele in trafic. Oamenii legii vor asigura desfasurarea tranzitului in conditii de fluenta si siguranta.Politistii recomanda celor care vor sa ajunga la munte sau in alte zone de agrement, sa nu circule pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, daca autovehiculul nu este dotat ... citeste toata stirea