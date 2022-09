Politistii giurgiuveni din structurile operative, precum Rutiera, Ordine Publica, Transporturi etc., au participat, in zilele de 12 si 13 septembrie 2022, la cursurile de prim-ajutor de baza organizate la sediul IPJ Giurgiu, in cadrul unui program national de pregatire initiat de Ministerul de Interne.Sesiunile de pregatire au fost sustinute ... citeste toata stirea