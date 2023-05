Politisti de la Brigada Rutiera din Capitala, prinsi in flagrant in timp ce luau mita, spun anchetatorii, incasau cel putin 2.000 de euro pe luna de la soferii opriti in trafic. Culmea, asa cum se obisnuieste in cazurile cand un cercetat penal vrea sa isi usureze situatia, ei au fost dati in primire ofiterilor Anticoruptie de un coleg, anchetat tot pentru luare de mita.Citeste si: Politistul de la Brigada Rutiera prins in flagrant de DNA a activat ... citeste toata stirea