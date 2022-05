Pompier din Arges a murit in timpul unei misiuni de stingere

Un pompier din Arges a murit, in aceasta dupa-amiaza, in timpul unei misiuni de stingere a unui incendiu de vegetatie izbucnit in zona Autostrazii Bucuresti-Pitesti, la km 113. Barbatul, in varsta de 47 de ani, era angajat al ISU Arges din 2006."Pompierii de la Detasamentul Bradu au fost alertati cu privire la izbucnirea unui incendiu de vegetatie pe A1, la km 113. La un moment dat, in timpul interventiei, a fost observat unul dintre colegi care era cazut la pamant.In scurt timp, ceilalti ... citeste toata stirea