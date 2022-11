Exercitiul pe care ISU Arges l-a organizat astazi, 28 noiembrie 2022, in zona de nord a judetului, cu scopul imbunatatirii modului de reactie in cazul unor situatii de urgenta si activarea Planului Rosu, s-a incheiat cu o... cerere in casatorie.S-a intamplat la inaltime, pe o cladire din zona ... citeste toata stirea