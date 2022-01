Pompierii din Dambovita se lupta cu incendiile in plina iarna calendaristica. Zeci de focare in ianuarie VIDEO

Incendiile de vegetatie nu le dau pace pompierilor din Dambovita. Dupa ce sambata au stins valvatai pe marginea unui drum din Mogosani, duminica s-au luptat cu flacarile izbucnite in camp, in mai multe localitati. Au ars 15.000 de mp de miriste.Fenomenul este ingrijorator spun salvatorii. Peste 330 de pompieri cu au fost angrenati, in luna ianuarie, la stingerea incendiilor de vegetatie uscata. De la inceputul anului si pana astazi 74 de incendii au mistuit o suprafata de peste 73 de hectare ... citeste toata stirea