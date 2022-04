Pompierii din Targoviste, misiune speciala la Gradinita "Alexandrina Simionescu Ghica"

Pompierii din Dambovita s-au aflat, astazi - 7 aprilie 2022, in mijlocul copiilor de la Gradinita "Alexandrina Simionescu Ghica" din Targoviste, carora le-au vorbit despre echipamentele folosite la incendii, apoi prichindeii au fost invitati sa foloseasca furtunul pentru stingerea focului, evident sub supravegherea profesionistilor.Curiozitatea i-a indemnat pe cei mici sa ceara sa urce si in autospeciala de interventie, experienta de care s-au bucurat la maximum. De asemenea, ... citeste toata stirea