Pompierii din Teleorman si Olt au luptat trei ore cu flacarile care au cuprins doua gospodarii

Pompierii din cadrul ISU Teleorman si ISU Olt au actionat, azi-noapte, cu trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD si o autospeciala pentru prima interventie, in jurul orei 23:15, in comuna Giuvarasti, pentru stingerea unui incendiu puternic, izbucnit intr-o gospodarie si propagat si la o locuinta vecina. In sprijinul militarilor, au actionat si pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Giuvarasti, cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma.La sosirea primelor ... citeste toata stirea