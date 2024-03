POTLOGI: Administratia locala pune accentul pe energia verde

Din ce in ce mai multe administratii locale isi indrepta atentia si profita de accesarea fondurilor, pe diferite programe de finantare, pentru amenajarea de obiective de investitii care au in vedere eficientizarea energetica. Astfel, la Potlogi, primaria, in urmatoarele luni, va monta 785 de lampi LED, moderne, care vor scadea considerabil consumul si implicit costurile iluminatului public Proiectul este demarat cu sprijinul Administratiei Fondului pentru Mediu. Tot la acest capitol, in luna ... citește toată știrea