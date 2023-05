10 familii din satul Romanesti, comuna Potlogi, in mare parte mame care isi cresc singure copiii, au primit, astazi - 5 mai 2023, cheile de la locuintele sociale in care urmeaza sa se mute. Practic, este vorba despre apartamente cu doua si trei camere, baie si bucatarie, construite in trei imobile tip casa. De asemenea, fiecare are boxa pentru depozitat lemnele de foc. De precizat ca, in aceasta vara, vor incepe lucrarile pentru extinderea retelei de gaze naturale.Proiectul a fost initiat de ... citeste toata stirea