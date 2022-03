Povestea Anei, fata pentru care o trauma s-a transformat intr-o minune...

La inceputul lunii martie, perioada dedicata doamnelor si domnisoarelor, dar si mamicilor, am decis sa va spunem povestea Anei, fata pentru care o trauma adolescentina s-a transformat intr-o adevarata minune. Acum este eleva in clasa a XII-a, viitor bucatar chef, mamica devotata si sprijin neconditionat pentru fratii sai mai mici.Ana-Maria are 19 ani si spune ca viata ei a inceput la varsta de 9 ani, cand a resimtit greutatea existentei, imediat dupa ce parintii s-au despartit. Mama a decis sa ... citeste toata stirea