Povestea Cosanzenei din Aninoasa, mic atelier creativ de cusut pe lemn: "Fiecare piesa este slefuita si spalata"

Ideea de a infiinta un atelier de cusut pe lemn ii apartine Laurei Leonte, fost copywriter in publicitate, care a dat ales sa lucreze cu un gravor laser si un aparat de slefuit. "Am lucrat 11 ani in publicitate la departamentul de creatie. Ma ocupam cu generarea si implementarea conceptelor pentru diverse campanii de comunicare. Rata de realizare a ideilor este pe undeva la 10% si in ultimii 2 ani scazuse si mai mult. Sentimentul ca nu imi folosesc timpul si ceea ce stiu sa fac pentru un scop ... citeste toata stirea