Povestea de viata a unui tanar extraordinar din Hulubesti, astazi student la Medicina

Un tanar din comuna Hulubesti, crescut de bunicul matern de la varsta de 6 luni, in satul Butoiu de Jos, este astazi mandria judetului Dambovita. Ionut Petre a fost admis la Medicina, la Craiova, in ciuda tuturor greutatilor vietii, in ciuda faptului ca a fost nevoit sa munceasca in gospodarie de mic...Ionut a fost remarcat in clasa a IX-a de diriginta lui, de la Colegiul National Vladimir Streinu Gaesti. Imediat, prof. Andreea Ratea a luat legatura cu presedintele Asociatiei Comunitare G.A.E. ... citeste toata stirea