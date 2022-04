Povestea lui Marin Visan, candva al treilea boxer al lumii la categoria sa. A fost poreclit "spaima cubanezilor"

Fostul boxeur Marin Visan (65 de ani) din Dambovita a avut mai multe porecle in perioada in care boxa. A fost supranumit "spaima cubanezilor", iar lovitura sa de dreapta se numea "LCM - lovitura cauzatoare de moarte". Fostul boxer locuieste in comuna damboviteana Vacaresti. Isi traieste linistit pensia, dar isi aduce minte cu placere de vremurile cand rar reusea vreun adversar sa nu cada la podea in meciurile directe. Marin Visan a boxat in sase finale nationale la seniori, cucerind si doua ... citeste toata stirea