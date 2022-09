Pr. Ionut Ghibanu si Communio s-au alaturat Campaniei Asociatiei Dar Din Dar Pentru Suflete Minunatesi au adus bucurie celor 100 de copii care aveau nevoie de sprijin la inceputul anului scolar

Pr. Ionut Ghibanu si Communio, alaturi de Asociatia Dar Din Dar Pentru Suflete Minunate au adus bucurie celor 100 de copii care aveau nevoie de sprijin la inceputul anului scolar, oferindu-le ghiozdane complet echipate. In urmatoarele zile, campania "Un ghiozdan complet echipat" va continua si inca 100 de copii vor primi cadoul mult dorit."As dori sa va multumesc inca odata pentru ajutorul pe care ni l-ati acordat in organizarea acestei campanii ( care a fost CEA MAI GREA CAMPANIE pe care am ... citeste toata stirea