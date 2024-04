Prefect Claudia Gilia:"Puterea unei institutii nu sta in pietrele ei, ci in oamenii care o slujesc si increderea pe care o inspira"

"Puterea unei institutii nu sta in pietrele ei, ci in oamenii care o slujesc si increderea pe care o inspira" - Seth Godin.Astazi, sarbatorim 160 de ani de la infiintarea Institutiei Prefectului.Rolul Prefectului si al echipei sale este esential in mentinerea ordinii si stabilitatii in comunitatea noastra, dar si in asigurarea unei comunicari eficiente intre Guvern si cetateni. Institutia Prefectului este liantul intre comunitati si Executiv.Este esential sa avem angajati bine pregatiti si ... citește toată știrea