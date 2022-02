Prefectul de Dambovita, apel catre cetateni pentru a folosi centrele de testare COVID-19 si cabinetele medicilor de familie

Pentru ca infectarile cu noul Coronavirus sunt in crestere alarmanta in randul cetatenilor, judetul Dambovita inregistrand astazi o incidenta de 11,06, majoritatea localitatilor fiind in scenariul rosu, prefectul Claudia Gilia face un apel atat catre medicii de familie cat si pentru pacienti. Mai mult decat atat, prefectul a avut discutii cu conducerea Directiei de Sanatate Publica reprezentata de doctorul Sorin Stoica in ceea ce priveste o mobilizare mai mare pentru procesul de vaccinare. ... citeste toata stirea