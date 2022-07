Prefectura Dambovita a infiintat o comisie pentru constatarea pagubelor produse de seceta

Situatia generata de seceta din acest an este una critica. Culturile agricole de toamna au fost compromise pe suprafete intinse. In acest context, prefectul judetului Dambovita, Claudia Gilia, a dispus constituirea unei comisii pentru constatarea pagubelor produse culturilor agricole de seceta pedologica. Aceasta structura isi va desfasura activitatea in colaborare cu Directia pentru Agricultura a Judetului Dambovita si Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura, precum si cu ... citeste toata stirea