Prefectura Dambovita, la dispozitia cetatenilor! PROGRAMUL AUDIENEsELOR!

Institutia Prefectului Judetul Dambovita a stabilit programul de audiente. Acestea vor avea loc saptamanal, in fiecare zi de joi. In perioada 07 - 28 februarie 2022, cetatenii vor fi primiti in audienta, la sediul Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita, in Sala "Mihai Viteazul", conform urmatorului interval orar:In data de 10.02.2022, intre orele 10:00 - 12:00, acorda audiente Subprefectul judetului Dambovita, domnul Ioan Corneliu Salisteanu.In data de 17.02.2022, intre orele 10:00 - 12: ... citeste toata stirea