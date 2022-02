Prefectura Dambovita, programul de audiente pentru luna februarie 2022

Se schimba vizibil activitatea la nivelul Prefecturii Dambovita de cand a fost investita in functie Claudia Gilia, cu mai putin de doua saptamani in urma. Daca in ultimii ani nu razbatea aproape nicio informatie dinspre aceasta institutie, acum judetul are parte de un prefect implicat. Si, foarte important pentru cetateni, Claudia Gilia este un om care vrea sa ii asculte. Si sa se implice in rezolvarea problemelor ce-i sunt aduse la cunostinta. Evident, in limitele impuse de lege pentru functia ... citeste toata stirea