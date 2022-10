Prefectura Judetului Dambovita - garantul implementarii proiectelor pe energie!

Judetul Dambovita are 11 mii de km de retea electrica si zeci de proiecte cu finantare europeana, guvernamentala sau locala pe energie. Pentru a gestiona un asemenea volum de munca, am decis, in premiera, sa invitam astazi, impreuna cu Presedintele Consiliului Judetean, domnul Corneliu Stefan, atat pe cei care gestioneaza zona de energie electrica (S.C. Electrica S.A.), cat si pe beneficiari - UAT-urile din judet.Sunt multe probleme in implementarea proiectelor si ele nu-si pot gasi rezolvare ... citeste toata stirea