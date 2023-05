Ziua de duminica, 7 mai 2023, vine cu o premiera la Teatrul Tony Bulandra din Targoviste: spectacolul "Sfarsit de Partida", de Samuel Beckett, regia Mihai Maniutiu, scenografia Adrian Damian.Din distributie fac parte actorii:Razvan VASILESCUMarius BODOCHIMaria NICOLACorneliu JIPA"Sfarsit de partida a fost reprezentata pentru prima data in 1957, fiind scrisa in franceza si apoi tradusa in engleza de Beckett insusi. Piesa prezinta patru personaje cu dizabilitati fizice, cele doua ... citeste toata stirea